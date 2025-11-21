Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
4 часа назад
244
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 386
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 386
В России предложили запретить фильмы ужасов
Председатель партии традиционалистов России «За семью!» Андрей Кормухин высказал инициативу запрета показа и распространения фильмов ужасов в стране. Об этом пишет «Абзац». По его словам, такие киноленты нормализуют убийства и негативно влияют на здоровье общества, создавая ложное представление о допустимости насилия. Кормухин отметил, что тема смерти в России считается сакральной, и демонстрация убийств в фильмах ужасов недопустима. Он подчеркнул, что легализация таких фильмов может снизить желание россиян рожать детей и способствовать распространению страхов среди населения. Политик также упомянул, что преступники все чаще вдохновляются сюжетами из фильмов ужасов, что подтверждают недавние криминальные инциденты.

