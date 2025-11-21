В России предложили запретить фильмы ужасов

Председатель партии традиционалистов России «За семью!» Андрей Кормухин высказал инициативу запрета показа и распространения фильмов ужасов в стране. Об этом пишет «Абзац». По его словам, такие киноленты нормализуют убийства и негативно влияют на здоровье общества, создавая ложное представление о допустимости насилия. Кормухин отметил, что тема смерти в России считается сакральной, и демонстрация убийств в фильмах ужасов недопустима. Он подчеркнул, что легализация таких фильмов может снизить желание россиян рожать детей и способствовать распространению страхов среди населения. Политик также упомянул, что преступники все чаще вдохновляются сюжетами из фильмов ужасов, что подтверждают недавние криминальные инциденты.

