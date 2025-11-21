Песков прокомментировал сообщения о подписании Киевом плана США в ноябре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о подписании Киевом плана США в ноябре. Его слова 21 ноября передало РИА Новости.

Как отметил Песков, в Кремле не знают, на чем основываются сообщения СМИ о том, что США якобы ожидают подписания Киевом «мирного плана» американского президента Дональда Трампа до 27 ноября.

Песков уточнил, что Москва хочет, чтобы мирные переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не планирует обсуждать их в «мегафонном режиме».

Он добавил, что Россия официально не получала информации о плане США по Украине

Ранее соответствующую информацию публиковали СМИ. Как отмечали в публикации, США ожидают, что Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября, после чего документ передадут Москве.