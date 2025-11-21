Рязанская НПК провела День открытых дверей для студентов ССУЗов России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») провела День открытых дверей для студентов восьми ведущих средних специальных учебных заведений из Владимировской, Тамбовской и Рязанской областей.

Мероприятие состоялось в рамках профессиональной ориентации молодежи.

За три дня завод посетили более 160 студентов профильных направлений. Работники познакомили будущих коллег с уникальными технологиями и оборудованием, рассказали о преимуществах работы на предприятии, о востребованных профессиях, возможностях получения высшего образования и целевого обучения, о социальной поддержке молодых работников, перспективах профессионального развития. Рязанская НПК сотрудничает более чем с 20 вузами и 17 ссузами страны. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет».

Компания ежегодно проводит профориентационные мероприятия для школьников и студентов, организует ознакомительные экскурсии на производственные объекты, стажировки преподавателей, предоставляет возможность пройти все виды практики.

Сотрудники предприятия читают в вузах и колледжах специальные дисциплины. Для улучшения материально-технической базы учебных заведений-партнеров Рязанская НПК выделяет средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, на закупку современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования. За последние три года в Рязанскую НПК трудоустроились более 150 выпускников ссузов и вузов.Справка:АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.