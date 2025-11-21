РИА Новости: Греков отбывает наказание в ИК-3 в Рязанской области
Бывший вице-губернатор Игорь Греков отбывает наказание в ИК-3 в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Да, там находится, отбывает наказание там», — ответил собеседник агентства.
Напомним, Грекова осудили за взяточничество и мошенничество. Он получил 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 миллионов рублей.
