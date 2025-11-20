В Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта в Запорожской области

Поселок городского типа Веселое в Запорожской области освободили подразделения группировки войск «Восток». Как сообщили в оборонном ведомстве, Украина потеряла на данном направлении свыше 250 боевиков, танк, семь автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две станции радиоэлектронной борьбы.