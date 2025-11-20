На Солнце произошел мощный выброс плазмы размером с Землю

В ночь на 20 ноября Солнце выбросило мощный протуберанец размером более миллиона километров — в 80 раз больше диаметра Земли. Этот выброс произошел на северном полюсе Солнца и сопоставим по величине с известным протуберанцем 1948 года («Grand Daddy»). Источник выброса находится на обратной стороне Солнца, скрытой от наблюдений с Земли. Предполагается связь с центром активности, вызвавшим сильнейшие солнечные вспышки года X5.1 и X4.0. Три дня назад из той же области было выброшено крупное облако плазмы, которое может столкнуться с объектом 3I/ATLAS, находящимся на расстоянии 230 млн км от Солнца.

В ночь на 20 ноября Солнце произвело мощный выброс солнечного протуберанеца, размеры которого значительно превышают средние показатели. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Выброс произошел на северном полюсе звезды, и размер плазменного образования в момент отделения от Солнца составил более миллиона километров, что в 80 раз больше диаметра Земли. Ученые отметили, что по своим размерам этот протуберанец почти не уступает знаменитому протуберанцу 1948 года, известному как Grand Daddy.

Интересно, что источник этого явления находится на обратной стороне Солнца, скрытой от наблюдений с Земли. Есть предположение, что недавний выброс и отделение гигантского протуберанеца могут быть связаны с одним и тем же центром активности, который ранее вызвал две крупнейшие солнечные вспышки года — X5.1 и X4.0.

Кроме того, астрономы сообщили, что три дня назад из той же области Солнца было выброшено крупное облако плазмы, которое может столкнуться с объектом 3I/ATLAS, находящимся на расстоянии 230 миллионов километров от Солнца.