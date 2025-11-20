Госдума предлагает расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила Министерству финансов расширить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья. Сейчас льготный кредит доступен лишь в 901 населенном пункте, что создает неравные условия для семей с детьми в разных регионах. Останина предлагает сделать ипотеку доступной для покупки любого вторичного жилья вне зависимости от региона. Она подчеркнула, что текущие ограничения мешают многим семьям улучшить жилищные условия, особенно в муниципалитетах, которые не входят в список разрешённых. По её словам, семейная ипотека уже доказала свою эффективность и популярность как механизм поддержки родителей. Ответ от Минфина ожидается в ближайшее время.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Министерство финансов с предложением расширить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время возможность оформить льготный кредит при покупке квартиры на вторичном рынке доступна только в 901 населенном пункте, что создает неравные условия для семей с детьми в разных регионах.

В своем письме к министру финансов Антону Силуанову Останина предлагает сделать семейную ипотеку доступной для покупки любого объекта вторичного жилья вне зависимости от места расположения. Она отметила, что действующие условия программы ограничивают возможность улучшения жилищных условий для многих семей, проживающих в муниципалитетах, не подпадающих под текущие параметры.

По словам депутата, институт семейной ипотеки уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки родителей и стал одним из самых востребованных механизмов помощи. Расширение программы, по мнению Останиной, позволит большему числу семей приобрести жилье в удобных районах и снизить финансовую нагрузку на бюджет домохозяйств. Комитет ожидает ответа от Минфина в ближайшее время.