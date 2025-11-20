Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 80.90 / 80.80 20/11 12:40
Нал. EUR 93.99 / 94.50 20/11 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 359
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 317
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 010
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Госдума предлагает расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила Министерству финансов расширить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья. Сейчас льготный кредит доступен лишь в 901 населенном пункте, что создает неравные условия для семей с детьми в разных регионах. Останина предлагает сделать ипотеку доступной для покупки любого вторичного жилья вне зависимости от региона. Она подчеркнула, что текущие ограничения мешают многим семьям улучшить жилищные условия, особенно в муниципалитетах, которые не входят в список разрешённых. По её словам, семейная ипотека уже доказала свою эффективность и популярность как механизм поддержки родителей. Ответ от Минфина ожидается в ближайшее время.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Министерство финансов с предложением расширить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время возможность оформить льготный кредит при покупке квартиры на вторичном рынке доступна только в 901 населенном пункте, что создает неравные условия для семей с детьми в разных регионах.

В своем письме к министру финансов Антону Силуанову Останина предлагает сделать семейную ипотеку доступной для покупки любого объекта вторичного жилья вне зависимости от места расположения. Она отметила, что действующие условия программы ограничивают возможность улучшения жилищных условий для многих семей, проживающих в муниципалитетах, не подпадающих под текущие параметры.

По словам депутата, институт семейной ипотеки уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки родителей и стал одним из самых востребованных механизмов помощи. Расширение программы, по мнению Останиной, позволит большему числу семей приобрести жилье в удобных районах и снизить финансовую нагрузку на бюджет домохозяйств. Комитет ожидает ответа от Минфина в ближайшее время.