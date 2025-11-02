В Рязанской области усадьбу на берегу Пры выставили на продажу за 290 млн

В Клепиковском районе усадьбу на берегу Пры выставили на продажу за 290 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

Усадьба находится на участке в шесть гектаров в центре Национального парка «Мещера».

На территории расположен двухэтажный деревянный дом площадью 500 квадратных метров с пятью спальнями, гостиной, столовой, кабинетом-библиотекой, бильярдной.

Также там есть комплекс с русской баней и собственный зарыбленный пруд с пирсом.

Фото: сайт Avito