В Рязани микрорайон остался без света
В Рязани в воскресенье, 2 ноября, микрорайон остался без света. Об этом сообщили в городских электросетях.
Свет отключили по адресам:
- улица Центральная;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Центральный проезд;
- Дягилевская улица;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд.
Работы продлятся до полного восстановления.