В Рязани микрорайон остался без света

Свет отключили в воскресенье, 2 ноября, по следующим адресам: улица Центральная; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Центральный проезд; Дягилевская улица; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд. Работы продлятся до полного восстановления.