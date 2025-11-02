РГРЭС: жители микрорайона в Рязани находятся без света почти сутки из-за ДТП

Отмечается, что свет в Дягилеве отключили 1 ноября в 22:14. Как сообщили электросетях, причина — повреждение трансформаторной подстанции в результате ДТП. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.