Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 80.00 / 81.40 16/11 07:00
Нал. EUR 93.50 / 96.50 16/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 243
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 956
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 098
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 599
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
РГРЭС: жители микрорайона в Рязани находятся без света почти сутки из-за ДТП
Отмечается, что свет в Дягилеве отключили 1 ноября в 22:14. Как сообщили электросетях, причина — повреждение трансформаторной подстанции в результате ДТП. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Жители Дягилева находятся без света почти сутки из-за ДТП. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

Отмечается, что свет в Дягилеве отключили в 22:14 1 ноября. Как сообщили электросетях, причина — повреждение трансформаторной подстанции в результате ДТП.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Дягилеве отключили свет. Со списком улиц можно ознакомиться по ссылке.