РГРЭС: жители микрорайона в Рязани находятся без света почти сутки из-за ДТП
Отмечается, что свет в Дягилеве отключили 1 ноября в 22:14. Как сообщили электросетях, причина — повреждение трансформаторной подстанции в результате ДТП. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
Жители Дягилева находятся без света почти сутки из-за ДТП. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
Отмечается, что свет в Дягилеве отключили в 22:14 1 ноября. Как сообщили электросетях, причина — повреждение трансформаторной подстанции в результате ДТП.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Дягилеве отключили свет. Со списком улиц можно ознакомиться по ссылке.