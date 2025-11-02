Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

Беспилотная опасность действует на территории Рязани и области с 00:47 2 ноября. Жителей призвали покинуть улицу и не подходить к окнам. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой». В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.

В 8:17 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.