Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области
Беспилотная опасность действует на территории Рязани и области с 00:47 2 ноября. Жителей призвали покинуть улицу и не подходить к окнам. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой». В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.
В 8:17 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.