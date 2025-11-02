Рязанская область получит дополнительное финансирование на жилье для инвалидов
В 2025 году на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами дополнительно направят 433,1 миллиона рублей. Средства предназначены для 15 регионов. В их числе есть Рязанская область. По данным правительства РФ, дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 инвалидов из 15 регионов.
