Рязанская область получит дополнительное финансирование на жилье для инвалидов

В 2025 году на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами дополнительно направят 433,1 миллиона рублей. Средства предназначены для 15 регионов. В их числе есть Рязанская область. По данным правительства РФ, дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 инвалидов из 15 регионов.