Рязанская область получит дополнительное финансирование на жилье для инвалидов
Рязанская область получит дополнительное финансирование на жилье для инвалидов. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

В 2025 году на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами дополнительно направят 433,1 миллиона рублей. Средства предназначены для 15 регионов. В их числе есть Рязанская область.

По данным правительства РФ, дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 инвалидов из 15 регионов.