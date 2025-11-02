Очевидцы сообщили о наезде на ребенка в Рязани

Отмечается, что ДТП произошло 2 ноября на проезде Яблочкова. Как сообщили очевидцы, автомобиль сбил ребенка. Судя по кадрам, у машины после аварии поврежден бампер. На месте происшествия работали полиция и скорая. Официальная информация уточняется.

