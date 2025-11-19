Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 329
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 324
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 249
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 905
В Сургуте при взрыве в здании пекарни пострадали четыре человека

В Сургуте произошел взрыв в здании пекарни. При инциденте пострадали четыре человека, сообщили в телеграм-канале «112».

После взрыва начался пожар. Уточняется, что огонь охватил все здание, в результате чего обрушилась кровля.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте работали сотрудники МЧС.

Позже стало известно, что взорвался газовый баллон, а после начала пожара огонь перекинулся на соседний магазин «Магнит».

Фото: 112