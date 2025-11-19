В Сургуте при взрыве в здании пекарни пострадали четыре человека

В Сургуте произошел взрыв в здании пекарни. При инциденте пострадали четыре человека, сообщили в телеграм-канале «112».

После взрыва начался пожар. Уточняется, что огонь охватил все здание, в результате чего обрушилась кровля.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте работали сотрудники МЧС.

Позже стало известно, что взорвался газовый баллон, а после начала пожара огонь перекинулся на соседний магазин «Магнит».

Фото: 112