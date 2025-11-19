В Краснодаре в ДТП заживо сгорели три человека

В Краснодаре в ДТП заживо сгорели три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 18 ноября на Ростовском шоссе. Водитель BMW ехал со стороны улицы Солнечной по направлению к улице Зиповской. Его автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где машина сперва столкнулась с Lada Granta, а затем с Volkswagen.

BMW и Volkswagen загорелись.

В ДТП погиб неустановленный водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen.

По данным Telegram-канала «Kub Mash», среди погибших был ребенок.

Фото: УМВД по Краснодарскому краю, видео: РЕН ТВ