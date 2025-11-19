Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 81.12 / 81.50 19/11 18:15
Нал. EUR 94.00 / 95.37 19/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 338
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 354
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 265
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме высказались о судьбе YouTube в России
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что отечественные видеохостинги имеют потенциал полностью вытеснить платформу YouTube в среднесрочной перспективе. Об этом пишет «NEWS.ru». Он отметил, что YouTube, который пришел на российский рынок в 2010-х годах, занял доминирующее положение и стал «оружием пропаганды». Горелкин подчеркнул важность информационной составляющей в современных военных конфликтах и добавил, что цифровой суверенитет требует значительных финансовых вложений и квалифицированных кадров. Депутат также напомнил о необходимости развития российских цифровых платформ, осознание которой стало актуальным еще в 2014 году, когда возникли угрозы отключения России от международной системы SWIFT.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что отечественные видеохостинги имеют потенциал полностью вытеснить платформу YouTube в среднесрочной перспективе. Об этом пишет «NEWS.ru».

Он отметил, что YouTube, который пришел на российский рынок в 2010-х годах, занял доминирующее положение и стал «оружием пропаганды».

Горелкин подчеркнул важность информационной составляющей в современных военных конфликтах и добавил, что цифровой суверенитет требует значительных финансовых вложений и квалифицированных кадров. Депутат также напомнил о необходимости развития российских цифровых платформ, осознание которой стало актуальным еще в 2014 году, когда возникли угрозы отключения России от международной системы SWIFT.