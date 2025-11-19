В Госдуме высказались о судьбе YouTube в России

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что отечественные видеохостинги имеют потенциал полностью вытеснить платформу YouTube в среднесрочной перспективе. Об этом пишет «NEWS.ru». Он отметил, что YouTube, который пришел на российский рынок в 2010-х годах, занял доминирующее положение и стал «оружием пропаганды». Горелкин подчеркнул важность информационной составляющей в современных военных конфликтах и добавил, что цифровой суверенитет требует значительных финансовых вложений и квалифицированных кадров. Депутат также напомнил о необходимости развития российских цифровых платформ, осознание которой стало актуальным еще в 2014 году, когда возникли угрозы отключения России от международной системы SWIFT.

