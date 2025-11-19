Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 329
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 324
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 249
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 905
Супругу Ананикяна, судимого за убийство рязанского пристава, отправили под арест
Бывшую супругу Сергея Ананикяна, судимого за убийство рязанского пристава, обвинили в получении взятки. Ее поместили под домашний арест, сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе Московского районного суда.

Как стало известно в ходе заседаний по делу Сергея Ананикяна, Ольга Моисеева была подчиненной убитого из-за ревности бывшего супруга и работала судебным приставом.

В пресс-службе Московского районного суда РЗН. Инфо рассказали, что следователь требовал заключить женщину под стражу, но суд отказал в ходатайстве. Моисееву отправили под домашний арест до 7 декабря — у нее на иждивении находится двое несовершеннолетних детей и мать преклонного возраста, отец детей сейчас на СВО, также Моисеева ранее не судима. Уголовное дело завели по п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

В суде оглашали романтическую переписку погибшего и жены подсудимого. Ананикян также сообщал, что узнал о разводе уже в СИЗО — он «до последнего хотел сохранить брак».

Редакция РЗН. Инфо запросило комментарий по делу у пресс-службы рязанского следственного комитета.

Об убийстве рязанского пристава Сергея Калужского и уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.