Супругу Ананикяна, судимого за убийство рязанского пристава, отправили под арест

Как стало известно в ходе заседаний по делу Сергея Ананикяна, Ольга Моисеева была подчиненной убитого из-за ревности бывшего супруга и работала судебным приставом. В пресс-службе Московского районного суда РЗН. Инфо рассказали, что следователь требовал заключить женщину под стражу, но суд отказал в ходатайстве. Моисееву отправили под домашний арест до 7 декабря — у нее на иждивении находится двое несовершеннолетних детей и мать преклонного возраста, отец детей сейчас на СВО, также Моисеева ранее не судима. Уголовное дело завели по п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Уголовное дело завели по п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

В суде оглашали романтическую переписку погибшего и жены подсудимого. Ананикян также сообщал, что узнал о разводе уже в СИЗО — он «до последнего хотел сохранить брак».

Редакция РЗН. Инфо запросило комментарий по делу у пресс-службы рязанского следственного комитета.

