Рязанская прокуратура помогла инвалиду восстановить права

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что заявитель страдает тяжелым хроническим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, в связи с чем более 13 лет состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Жилье мужчине муниципалитетом не предоставлено.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на орган местного самоуправления предоставить заявителю квартиру.