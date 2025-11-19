Рязанская область заняла первое место среди регионов для внутреннего туризма
Отмечается, что в финальном голосовании боролись семь уникальных проектов из регионов России. Участники создавали экскурсии, прокладывали авторские маршруты, проводили просветительские мероприятия и даже придумывали локальных маскотов.
Рязанская область заняла первое место среди регионов для внутреннего туризма. Об этом сообщает сервис Туту.ru.
В тройку победителей вошли:
- Первое место — Рязанская область;
- Второе место — Республика Алтай, город Горно-Алтайск;
- Третье место — Республика Коми, село Брыкаланск.