Рязанская область заняла первое место среди регионов для внутреннего туризма

Отмечается, что в финальном голосовании боролись семь уникальных проектов из регионов России. Участники создавали экскурсии, прокладывали авторские маршруты, проводили просветительские мероприятия и даже придумывали локальных маскотов.