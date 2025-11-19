Над Рязанской областью уничтожили восемь БПЛА
Средства ПВО с 6.00 до 9.00 мск перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников: 8 — над Рязанской областью, 3 — над Тамбовской.
Над Рязанской областью уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА над территорией Рязанской области средства ПВО перехватили с 6:00 до 9:00 19 ноября.
Еще три дрона сбили над Тамбовской областью.
Напомним, в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА. Ее отменили в 8:50 19 ноября.
Позже стало известно, что в Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии.