Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 328
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 314
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 244
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 894
В Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

Отмечается, что последствия оперативно устранены. По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.

Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Напомним, утром 19 ноября над Рязанской областью сбили восемь БПЛА.