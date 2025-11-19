В Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

Отмечается, что последствия оперативно устранены. По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествия.

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

Отмечается, что последствия оперативно устранены. По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.

Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Напомним, утром 19 ноября над Рязанской областью сбили восемь БПЛА.