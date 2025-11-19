Для проекта «Рязань — Новогодняя столица 2026» разработали восемь маскотов

Каждый из восьми уникальных маскотов связан с тематическими зонами на Лыбедском бульваре. Так, Снежанушка олицетворяет процветающую Рязань, кот — креативную, петух — хлебную, зубр — индустриальную, конь — спортивную, гусь — торговую, рыба — художественную, а белые медведи — семейную.

Главным маскотом новогодней столицы стала Снежанушка, которая символизирует собой доброжелательность, трудолюбие и стремление помогать другим. Персонажа создали в рамках Всероссийского фестиваля школ креативных индустрий. Команда школьников из Майкопа придумала персонажа, идею ребят взяли за основу и доработали.

Каждый из восьми уникальных маскотов связан с тематическими зонами на Лыбедском бульваре, которые обустроят для проведения праздничных мероприятий. Так, Снежанушка олицетворяет процветающую Рязань, кот — креативную, петух — хлебную, зубр — индустриальную, конь — спортивную, гусь — торговую, рыба — художественную, а белые медведи — семейную.

В день открытия фестиваля, 13 декабря, на сцене около цирка состоится показ мюзикла. В центре сюжета сказочного представления — Снежанушка.

«Снежанушка — дитя современных технологий, рожденное искусственным интеллектом и призванное принести в Рязань новогоднее чудо. А чтобы оно свершилось, ей предстоит обрести человеческие чувства. Снежанушка отправится в путешествие через пространство и время, в ходе которого повстречает остальных героев», — рассказала начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова.

По ее словам, жанр мюзикла выбран не просто так. Жителям и гостям города хотят представить корневую аутентичную музыку Рязанской области в обработке композитора Ирины Жимуляевой. Надежда Майорова уточнила, что такие произведения могут звучать совершенно по-другому в современных реалиях.

Также на пресс-конференции рассказали о создании логотипа новогодней столицы. Стало известно, что эскиз главной снежинки подготовила член Союза художников России и художник народного искусства Ирина Риффель. В основе композиции — фрагмент ее произведения «Первый снег». Снежинка выполнена в монохромной гамме с применением элементов традиционной рязанской вышивки, в том числе строчевого шитья, которое используется в кадомском венизе.

