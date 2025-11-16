В Москве показали рязанского новогоднего маскота

Презентация состоялась 11 ноября. По данным поста, на мероприятии присутствовали более 70 участников, из которых более 60 человек — представители туристических агентств и организаций. В презентации символа «Новогодней столицы» написано, что Снежанушка символизирует доброжелательность, трудолюбие и стремление помогать другим. На мероприятии также представили рязанские сладости, касимовское еловое печенье.

В Москве показали рязанского маскота Снежанушку для мероприятий «Новогодней столицы России — 2026». Пост о презентации туристического потенциала региона в соцсетях музея имени Павлова.

Презентация состоялась 11 ноября. По данным поста, на мероприятии присутствовали более 70 участников, из которых более 60 человек — представители туристических агентств и организаций.

В презентации символа «Новогодней столицы» написано, что Снежанушка символизирует доброжелательность, трудолюбие и стремление помогать другим.

На мероприятии также представили рязанские сладости, касимовское еловое печенье.

Напомним, маскота выбирали на первом фестивале школ креативных индустрий еще летом. Снежанушку придумали дети из Майкопа, их идею взяли за основу.

Фото — соцсети