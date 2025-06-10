В Рязани стартовал первый фестиваль школ креативных индустрий

В Рязани стартовал первый в стране Всероссийский фестиваль школ креативных индустрий «ШКИ Фест — 2025». 10 июня на площадке в Доме молодежи побывала корреспондент РЗН. Инфо. Темой первого фестиваля стало развитие творческих команд. Генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов рассказал, что со всей страны в Рязань приехали 39 школ креативных индустрий. Мероприятие организовано Федерацией креативных индустрий (ФКИ), Минкультуры России, Роскультпроектом и Правительством Рязанской области при поддержке и АНО «Центр развития креативных индустрий». Проект реализуется с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Культура». Фестиваль продлится до 12 июня; победители получат кубки.

В Рязани стартовал первый в стране Всероссийский фестиваль школ креативных индустрий «ШКИ Фест — 2025». 10 июня на площадке в Доме молодежи побывала корреспондент РЗН. Инфо.

Темой первого фестиваля стало развитие творческих команд. Генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов рассказал, что со всей страны в Рязань приехали 39 школ креативных индустрий.

«Самое ценное во всем фестивале: школы будут соревноваться не друг с другом, а объединяться в команды. В одной команде будет три школы. До приезда в Рязань они не знали друг друга — это с одной стороны челлендж для детей, им нужно научиться работать вместе, а с другой — обмен опытом», — поделился Намаконов.

Заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева отметила, что фестиваль школ креативных индустрий направлен на объединение и продвижение творческой молодежи со всей страны.

«Сегодня в стране действует 93 школы креативных индустрий в 60 регионах, а к концу года их станет 118 в 66 регионах. Все они создаются Министерством культуры России при участии. В этом году новогодней столицей выбрана Рязань, ребята представляют творчество, посвященное этой теме. Таким образом, они проявляют свой талант и создают возможности для развития региона», — рассказала Алексеева.

Областной министр культуры Елена Рохлина отметила, что регион чувствует одновременно гордость и высокую ответственность, что именно Рязань выбрана первой площадкой для мероприятия. Она пожелала участникам успехов, побед и новых знакомств.

Домашним заданием для команд стал проект создания талисмана или маскота для Рязани как новогодней столицы. В первый день школы представляли свои идеи. Например, команда из Казани «Зилантушки» поделилась с журналистом РЗН. Инфо, что работа над маскотом велась интенсивно. Пришлось работать дистанционно — девушки находились в разных городах страны. Зилант — крылатый змей, символ не только Казани, но и всей республики; он был изображен на футболках Сони, Арины и Лены.

Руководитель студии дизайна школы креативных индустрий из Омска Анна рассказала, что информацию о проекте маскота дали всем участникам студии. Перебрали много вариантов, в итоге остановились на боевом новогоднем филине — символе мудрости Окского заповедника. Вместо посоха у филина — леденец на палочке, а на голове — кичка в виде шлема.

«Мы немного невыспавшиеся… семь часов в дороге, но настрой боевой — намерены победить», — отметила Анна.

Другие варианты праздничных маскотов представили на сцене: школа из Майкопа придумала снежинку Снежанну и рассказала сказку о Деде Морозе, который вырезал изо льда сказочного персонажа; Гусь-Хрустальный представил Скопера — хранителя традиций рязанской земли, птица изображена в форме княжеского шлема; школа из Волгограда показала фантастического героя по имени Снежок — наполовину барана, наполовину куницу с серебристой шерстью; Черкесск разработал косулю Рязану: ее одели в голубой костюм с орнаментом рязанского кружева, при желании косулю можно одеть и в другие наряды, включая летние.

Отмечается, что музыкальное оформление фестиваля создали дети и подростки из школ креативных индустрий по всей стране. Одним из необычных заданий на второй день для участников станет определение 10 элементов оформления мероприятия: команды должны будут найти эти детали. Также участники смогут пообщаться с экспертами как из России, так и зарубежными специалистами.

Мероприятие организовано Федерацией креативных индустрий (ФКИ), Минкультуры России, Роскультпроектом и Правительством Рязанской области при поддержке и АНО «Центр развития креативных индустрий». Проект реализуется с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Культура». Фестиваль продлится до 12 июня; победители получат кубки.

Возрастное ограничение — 12+