В Рязанской области сгорел жилой дом
17 ноября в 04:20 поступила информация о пожаре в селе Березняги Скопинского района. Жилой дом тушили восемь человек, три единицы спецтехники. Строение уничтожено огнем. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Пострадавших нет.
