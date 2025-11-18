В Рязанской области сгорел жилой дом

17 ноября в 04:20 поступила информация о пожаре в селе Березняги Скопинского района. Жилой дом тушили восемь человек, три единицы спецтехники. Строение уничтожено огнем. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Пострадавших нет.