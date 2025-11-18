В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Оповещение опубликовано в 9:23 18 ноября. Угроза БПЛА действует на территории Рязани и области. «Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — отметили в РСЧС.