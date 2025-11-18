Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
10°
Срд, 19
Чтв, 20
ЦБ USD 81.13 0 18/11
ЦБ EUR 94.42 -0.68 18/11
Нал. USD 81.60 / 81.30 18/11 12:25
Нал. EUR 94.61 / 95.07 18/11 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 295
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 144
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 185
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Оповещение опубликовано в 9:23 18 ноября. Угроза БПЛА действует на территории Рязани и области. «Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — отметили в РСЧС.

В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Оповещение опубликовано в 9:23 18 ноября. Угроза БПЛА действует на территории Рязани и области.

«Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — отметили в РСЧС.