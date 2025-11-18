Рязань
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.60 / 81.50 18/11 18:15
Нал. EUR 94.60 / 95.40 18/11 18:15
В Рязанской области на бруцеллез проверят 400 пятнистых оленей
Работники Кадомской ветеринарной службы ежегодно с ноября по декабрь проводят обследование пятнистых оленей. Животных осматривают на бруцеллёз и туберкулёз, а также вакцинируют против сибирской язвы. Планируется взять кровь у 400 взрослых особей, не считая молодняка. Ольга Логинова, начальник службы, отмечает, что работа с дикими животными сложна и требует тесного взаимодействия с сотрудниками оленьей фермы для успешного проведения исследований и вакцинации. Анна Сорвачева, директор фермы, сообщает, что сейчас на предприятии около 400 взрослых оленей. По завершении всех ветеринарных мероприятий к концу года планируется подсчитать общее поголовье для оценки прироста за год.

Работники Кадомской ветеринарной службы ежегодно с ноября по декабрь проводят обследование пятнистых оленей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Животных осматривают на бруцеллёз и туберкулёз, а также вакцинируют против сибирской язвы.

Планируется взять кровь у 400 взрослых особей, не считая молодняка.

Ольга Логинова, начальник службы, отмечает, что работа с дикими животными сложна и требует тесного взаимодействия с сотрудниками оленьей фермы для успешного проведения исследований и вакцинации.

Анна Сорвачева, директор фермы, сообщает, что сейчас на предприятии около 400 взрослых оленей. По завершении всех ветеринарных мероприятий к концу года планируется подсчитать общее поголовье для оценки прироста за год.

Фото: «ГБУ РО Кадомская райветстанция» во «ВКонтакте»