В рязанской деревне случился пожар

Информация о пожаре в деревне Велемья Скопинского района поступила 17 ноября в 12:17. Горел жилой дом. Его тушили девять человек, три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Дом поврежден огнем. Пострадавших нет.