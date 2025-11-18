В рязанской деревне случился пожар
Информация о пожаре в деревне Велемья Скопинского района поступила 17 ноября в 12:17. Горел жилой дом. Его тушили девять человек, три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Дом поврежден огнем. Пострадавших нет.
