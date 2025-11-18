В Рязани горела легковушка

Информация о пожаре поступила 17 ноября в 06:58. Легковушку тушили шесть человек, одна единица спецтехники. Отмечается, что огнем поврежден салон автомобиля. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет.