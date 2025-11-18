Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области отменили

Беспилотная опасность действовала на территории Рязани и области с 21:47 17 ноября. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:02 18 ноября угрозу БПЛА в регионе отменили.