Рязанская прокуратура добилась компенсации для ребенка-инвалида

Суд поддержал прокурора, который защитил права несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прокуратура Ермишинского района провела проверку после жалобы местной жительницы и обнаружила, что девочка не получила тест-полоски для глюкометра от Социального фонда России вовремя. Из-за этого ее мама была вынуждена купить их за свои деньги. Прокуратура подала иск в суд, требуя компенсацию за потраченные деньги и моральный вред. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

