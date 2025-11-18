Над российскими регионами перехватили 31 украинский БПЛА

Над российскими регионами ночью 18 ноября перехватили 31 украинский БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

По 10 беспилотников самолетного типа средства ПВО уничтожили над Воронежской и Тамбовской областями, по три — над Ростовской и Ярославской областями.

Еще два БПЛА сбили над Смоленской областью. Над Брянской, Курской, Орловской областями перехватили по одному дрону.

Напомним, в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.