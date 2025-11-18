Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
Срд, 19
Чтв, 20
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.60 / 81.50 18/11 18:15
Нал. EUR 94.60 / 95.40 18/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 305
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 210
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 196
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Госавтоинспекторы обратились к рязанцам через громкоговорители
Оперативники обратились к жителям Кораблинского района. Автоинспекторы призывали пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части. Также инспекторы ДПС обратились к автомобилистам и рекомендовали снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Госавтоинспекторы обратились к рязанцам через громкоговорители. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники обратились к жителям Кораблинского района. Автоинспекторы призывали пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части.

Также инспекторы ДПС обратились к автомобилистам и рекомендовали снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.