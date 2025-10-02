В Скопине благоустроили сквер «Гончарная сказка»

Жители Скопина восхищены благоустройством «Гончарной сказки» в центре города. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопингаген». В социальных сетях они делятся своими впечатлениями, отмечая, что никогда не видели здесь такого света и красоты. «Я не помню за всю свою жизнь, чтобы здесь когда-нибудь был свет… «, — пишет один из пользователей. Автор видео, запечатлевший преображение пространства, призвал местную администрацию обеспечить охрану нового благоустройства от вандалов. «Теперь главная задача нашей администрации — всё это охранять от наших местных вандалов», — подчеркнул он. Стоит отметить, что камеры видеонаблюдения на улице Ленина уже работают и фиксируют происходящее круглосуточно, что должно помочь сохранить новое пространство в целостности.

Фото: Скопингаген