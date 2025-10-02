Рязань
В Скопине благоустроили сквер «Гончарная сказка»
Фото: Скопингаген