В Рязанской области горел магазин

ЧП случилось в субботу, 15 ноября, в Ряжске на улице Пролетарской. Отмечается, что в помещении располагается магазин по продаже вейпов. Площадь пожара составила около 24 квадратных метров. Огонь повредил потолочные перекрытия.