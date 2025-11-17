В Рязанской области горел магазин
ЧП случилось в субботу, 15 ноября, в Ряжске на улице Пролетарской. Отмечается, что в помещении располагается магазин по продаже вейпов. Площадь пожара составила около 24 квадратных метров. Огонь повредил потолочные перекрытия.
Сотрудники МЧС причиной возгорания предварительно называют неполадки с электрооборудованием. Проводится проверка.