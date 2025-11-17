В Рязани случилась еще одна авария
По словам очевидцев, на Касимовском шоссе столкнулись две легковушки. «На вид никто не пострадал, ГАИ еще нет. Движение сильно затруднено», — отметили читатели РЗН. инфо. Официальная информация уточняется. Напомним, аварии вечером 17 ноября случились на улице Спортивной, площади Ленина, около ТРЦ «Круиз».
В Рязани 17 ноября случилась еще одна авария. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.
По словам очевидцев, на Касимовском шоссе столкнулись две легковушки.
«На вид никто не пострадал, ГАИ еще нет. Движение сильно затруднено», — отметили читатели.
Официальная информация уточняется.
Напомним, аварии вечером 17 ноября случились на улице Спортивной, площади Ленина, около ТРЦ «Круиз».