В Рязани случилась еще одна авария

По словам очевидцев, на Касимовском шоссе столкнулись две легковушки. «На вид никто не пострадал, ГАИ еще нет. Движение сильно затруднено», — отметили читатели РЗН. инфо. Официальная информация уточняется. Напомним, аварии вечером 17 ноября случились на улице Спортивной, площади Ленина, около ТРЦ «Круиз».