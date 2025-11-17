Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 267
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 049
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 139
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 687
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани случилась еще одна авария
По словам очевидцев, на Касимовском шоссе столкнулись две легковушки. «На вид никто не пострадал, ГАИ еще нет. Движение сильно затруднено», — отметили читатели РЗН. инфо. Официальная информация уточняется. Напомним, аварии вечером 17 ноября случились на улице Спортивной, площади Ленина, около ТРЦ «Круиз».

В Рязани 17 ноября случилась еще одна авария. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам очевидцев, на Касимовском шоссе столкнулись две легковушки.

«На вид никто не пострадал, ГАИ еще нет. Движение сильно затруднено», — отметили читатели.

Официальная информация уточняется.

Напомним, аварии вечером 17 ноября случились на улице Спортивной, площади Ленина, около ТРЦ «Круиз».