В Рязани на одном участке дороги произошло два ДТП

По словам очевидцев, два ДТП подряд произошло вечером 17 ноября на улице Спортивной. Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

