Около «Круиза» из-за ДТП образовалась пробка
Отмечается, что авария с участием Volkswagen случилась вечером 17 ноября. На Солотчинском шоссе и Окском проезде около «Круиза» образовались заторы, об этом свидетельствуют «Яндекс Карты». Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали. Напомним, вечером 17 ноября аварии случились на площади Ленина и улице Спортивной.
