В Госдуме прокомментировали повышение цен на билеты в музеи

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил свое отрицательное отношение к повышению цен на билеты в музеи. Об этом пишет «Абзац». Он отметил, что идеальной ситуацией было бы введение бесплатного входа в музеи, однако это возможно только при условии, что государство полностью возьмет на себя финансирование этих учреждений. Шолохов подчеркнул, что в текущих условиях, когда бюджеты музеев не позволяют обеспечить их деятельность, а учредители требуют от них зарабатывать дополнительные средства, повышение цен на билеты становится неизбежным. Он отметил, что музейные цены являются лишь частью более широкого процесса, и в ситуации растущих расходов музеям не остается иного выбора, как поднимать стоимость входа.

Напомним, что Государственный Эрмитаж уже объявил о повышении цен на входные билеты с 1 декабря: теперь посещение музея обойдется в 700 рублей, в то время как в вечерние часы во вторник, пятницу и субботу цена останется прежней — 500 рублей.