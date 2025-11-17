Рязанские школы получили знак качества Рособнадзора

Рязанские городские школы были удостоены знака качества Рособнадзора в рамках проекта «Знак качества для образовательных организаций». Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В направлении «Высокие образовательные результаты» знак качества получили лицей № 4 и лицей № 52 города Рязани. Эти учебные заведения продемонстрировали высокие и объективные результаты в образовательном процессе. В свою очередь, в направлении «Высокая культура оценивания» знак качества был присвоен школам № 7, № 14, № 43, № 67, № 69, а также гимназии № 2 имени И. П. Павлова. Эти учреждения отметили высокую объективность и прозрачность в процессе оценивания.