Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 020
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 653
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские школы получили знак качества Рособнадзора
Рязанские городские школы были удостоены знака качества Рособнадзора в рамках проекта «Знак качества для образовательных организаций». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Этот проект реализуется в двух направлениях: «Высокие образовательные результаты» и «Высокая культура оценивания».

В направлении «Высокие образовательные результаты» знак качества получили лицей № 4 и лицей № 52 города Рязани. Эти учебные заведения продемонстрировали высокие и объективные результаты в образовательном процессе.

В свою очередь, в направлении «Высокая культура оценивания» знак качества был присвоен школам № 7, № 14, № 43, № 67, № 69, а также гимназии № 2 имени И. П. Павлова. Эти учреждения отметили высокую объективность и прозрачность в процессе оценивания.