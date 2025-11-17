Рязанская область представила проекты развития креативной экосистемы на форуме в Красноярске

Форум «Российская креативная неделя — Сибирь» проходил с 12 по 14 ноября. Проект объединил ведущих экспертов федерального и макрорегионального уровня, креативных предпринимателей и управленческих команд субъектов для обсуждения и проектирования нового опыта и решений в эпоху креативной экономики.

Рязанскую область в качестве эксперта и спикера представил директор Центра развития креативных индустрий Евгений Кириченко.

В рамках пленарной сессии «Ценностно-ориентированная экономика — фокус объединения креативной экономики Сибири, Зауралья и Дальнего Востока» руководитель ЦРКИ рассказал, что в сфере креативной экономики региона работает более пяти тысяч человек. Особое внимание сегодня — развитию городской среды и инфраструктуры для креативных индустрий.

«В числе ключевых креативных отраслей, на развитие которых делается особый упор в регионе, — народные художественные промыслы, дизайн и декоративно-прикладное искусство, исполнительские искусства, ИТ и цифровые инновации, туризм и арт-пространства, основанные на культурном наследии. Продвижение креативных проектов реализуется на нескольких устоявшихся площадках», — отметил Евгений Кириченко и подробно рассказал о ключевых креативных пространствах — Рязанской ВДНХ, «Резиденции традиций» и будущем креативном кластере «Первая электростанция».

Он также поделился планами по скорому включению в креативную экосистему Скопинской фабрики художественной керамики. По его словам, главная задача — создать условия для переосмысления ее деятельности, с одной стороны, и сохранения традиций промысла, с другой.

«Креативные индустрии — это драйвер современной экономики Рязанской области. Наш регион — с креативным характером и сильным культурным кодом. Мы реализуем уникальные проекты, инициативы, творческие события. Создаем экосистему для комфортного и стабильного развития креативных индустрий», — подчеркнул Евгений Кириченко.

«Российская креативная неделя — Сибирь» — ключевое событие в сфере креативной экономики в Сибири.

Главные сессии по развитию креативной экономики в стране и регионах, презентации развития ценностно-ориентированной креативной экономики, лучшие образовательные практики и прикладные форматы, объединяющие бизнес и систему образования всех уровней — все эти форматы были отражены в деловой повестке события.