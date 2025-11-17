Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.51 / 81.40 17/11 14:15
Нал. EUR 94.40 / 95.17 17/11 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 019
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 652
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанская область представила проекты развития креативной экосистемы на форуме в Красноярске

Форум «Российская креативная неделя — Сибирь» проходил с 12 по 14 ноября. Проект объединил ведущих экспертов федерального и макрорегионального уровня, креативных предпринимателей и управленческих команд субъектов для обсуждения и проектирования нового опыта и решений в эпоху креативной экономики.

Рязанскую область в качестве эксперта и спикера представил директор Центра развития креативных индустрий Евгений Кириченко.

В рамках пленарной сессии «Ценностно-ориентированная экономика — фокус объединения креативной экономики Сибири, Зауралья и Дальнего Востока» руководитель ЦРКИ рассказал, что в сфере креативной экономики региона работает более пяти тысяч человек. Особое внимание сегодня — развитию городской среды и инфраструктуры для креативных индустрий.

«В числе ключевых креативных отраслей, на развитие которых делается особый упор в регионе, — народные художественные промыслы, дизайн и декоративно-прикладное искусство, исполнительские искусства, ИТ и цифровые инновации, туризм и арт-пространства, основанные на культурном наследии. Продвижение креативных проектов реализуется на нескольких устоявшихся площадках», — отметил Евгений Кириченко и подробно рассказал о ключевых креативных пространствах — Рязанской ВДНХ, «Резиденции традиций» и будущем креативном кластере «Первая электростанция».

Он также поделился планами по скорому включению в креативную экосистему Скопинской фабрики художественной керамики. По его словам, главная задача — создать условия для переосмысления ее деятельности, с одной стороны, и сохранения традиций промысла, с другой.

«Креативные индустрии — это драйвер современной экономики Рязанской области. Наш регион — с креативным характером и сильным культурным кодом. Мы реализуем уникальные проекты, инициативы, творческие события. Создаем экосистему для комфортного и стабильного развития креативных индустрий», — подчеркнул Евгений Кириченко.

«Российская креативная неделя — Сибирь» — ключевое событие в сфере креативной экономики в Сибири.

Главные сессии по развитию креативной экономики в стране и регионах, презентации развития ценностно-ориентированной креативной экономики, лучшие образовательные практики и прикладные форматы, объединяющие бизнес и систему образования всех уровней — все эти форматы были отражены в деловой повестке события.