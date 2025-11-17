Рязанская ГАИ предупредила о рейдах на переездах

В понедельник, 17 ноября, инспекторы будут следить за соблюдением ПДД на переездах. Водителей призвали быть внимательными и осторожными и напомнили о повышенной тяжести последствий ДТП с участием поезда.