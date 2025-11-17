Рязанцам напомнили о запрете продажи алкоголя 17 ноября в регионе
Сегодня, в Международный день студентов, в Рязанской области розничная продажа алкоголя запрещена. Отмечается, что ограничения введены в соответствии с региональным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
Запрет не будет распространяться на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.