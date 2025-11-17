РИА Новости: ВСУ массово отступают в Харьковской области

Отмечается, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать на Харьковском направлении, неся значительные потери в живой силе. Ранее сообщалось, что в Харьковской области сдались в плен украинские военные, которые находились на своих позициях с весны 2025 года.

