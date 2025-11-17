Путин подписал закон о целевом обучении медиков

Граждане, обучающиеся по целевой квоте, должны заключить договор до итоговой аттестации, если заказчики отказались его подписать. Закон расширяет полномочия региональных властей: они обязаны создавать условия для трудоустройства выпускников и обеспечивать наставничество. В список заказчиков добавлены медицинские учреждения, участвующие в госпрограммах бесплатной медпомощи. Минздрав устанавливает квалификационные требования и сроки наставничества (до 3 лет). Не прошедшие наставничество после аккредитации должны пройти повторную. Также предусмотрены штрафы и компенсации за нарушение договоров о целевом обучении.

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, касающийся целевого обучения бюджетников-медиков в ординатуре. Об этом пишет РИА Новости.

Этот шаг направлен на решение кадрового дефицита в системе здравоохранения страны.

Согласно документу, студенты, обучающиеся на бюджетной основе или по квоте целевого обучения, обязаны заключить договор о целевом обучении до итоговой аттестации, если заказчики отказались от его подписания.

Закон также усиливает полномочия органов власти субъектов РФ, обязывая их создавать условия для трудоустройства выпускников и осуществления наставничества. В перечень организаций, имеющих право выступать заказчиками целевого обучения, добавлены медицинские учреждения, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Министерство здравоохранения будет устанавливать квалификационные требования к медицинским работникам и сроки наставничества. Выпускники, не прошедшие наставничество по окончании аккредитации, подлежат повторной аккредитации. Также предусмотрены штрафы и компенсации за неисполнение обязательств по договорам о целевом обучении.