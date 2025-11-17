Под Курском четыре человека погибли, надышавшись угарным газом

Под Курском четверо молодых людей, распивая алкоголь в гараже в Железногорске, погибли от угарного газа. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Два 20-летних юноши и две девушки, возрастом 22 и 28 лет, находились в заведенной машине. В итоге молодые люди погибли, надышавшись угарным газом. Тела были обнаружены владельцем гаража, когда двигатель автомобиля все еще работал.

Под Курском четыре молодых людей, распивая алкоголь в гараже в Железногорске, погибли от угарного газа. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Два 20-летних юноши и две девушки, возрастом 22 и 28 лет, находились в заведенной машине. В итоге молодые люди погибли, надышавшись угарным газом.

Тела были обнаружены владельцем гаража, когда двигатель автомобиля все еще работал.

Фото: Плохие новости 18+