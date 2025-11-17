Павел Малков: Рязанцы всегда поддерживали и будут поддерживать своих бойцов

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об оказании помощи бойцам штурмового подразделения 137-го полка. Активисты регионального отделения Народного фронта отправили гуманитарный груз для защитников в Курской области. Павел Малков сказал: «Собрали все самое необходимое: термобелье, дождевики, непромокаемые костюмы, средства гигиены, дизельные отопители и многое другое. В сборе помощи для бойцов принимали участие общественные организации, предприниматели и неравнодушные рязанцы. Например, Елена, мать одного из наших защитников, который служит на Запорожском направлении, передала очередную посылку с домашними консервами. Как говорит сама Елена: «Там все наши!».

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об оказании помощи бойцам штурмового подразделения 137-го полка. Активисты регионального отделения Народного фронта отправили гуманитарный груз для защитников в Курской области.

Павел Малков сказал: «Собрали все самое необходимое: термобелье, дождевики, непромокаемые костюмы, средства гигиены, дизельные отопители и многое другое. В сборе помощи для бойцов принимали участие общественные организации, предприниматели и неравнодушные рязанцы. Например, Елена, мать одного из наших защитников, который служит на Запорожском направлении, передала очередную посылку с домашними консервами. Как говорит сама Елена: «Там все наши!».

Губернатор поблагодарил всех, кто откликнулся. «Рязанцы всегда поддерживали и будут поддерживать своих бойцов», — подчеркнул он.