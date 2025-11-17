На автошколу в Рязани завели административное дело

В прокуратуру обратился работник автошколы и рассказал, что ему задолжали 200 тысяч рублей по зарплате. Прокурор внес представление руководителю организации и возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

