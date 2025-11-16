За сутки в Рязанской области произошло три пожара
На территории Рязанской области зарегистрировано два техногенных пожара в Шиловском районе, а также в Ряжском муниципальном округе. Отмечается, что на тушение мусора пожарные привлекались один раз.
За сутки в Рязанской области произошло три пожара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 16 ноября.
Отмечается, что на тушение мусора пожарные привлекались один раз.