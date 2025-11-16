Ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность

Отмечается, что отбой угрозе БПЛА на территории Рязани и области объявили в 3:15. Напомним, ночью 15 ноября в небе Рязанской области уничтожили 25 украинских беспилотников.

